В Єгипті, поблизу міста Луксор, археологи виявили "загублене золоте місто", котре існувало 3 тисячі років тому.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Стародавнє місто, загублене в пісках Єгипту, вже визнали однією із найважливіших археологічних знахідок з часів могили Тутанхамона.

Відомий єгиптолог Захі Хавасс оголосив про відкриття “загубленого золотого міста” в четвер.

За словами дослідника, йдеться про давнє місто Атон. Це найбільше стародавнє поселення, яке будь-коли виявляли на території Єгипту.

Розкопки на місці знахідки розпочалися у вересні 2020 року біля Долини царів (приблизно за 500 км на південь від Каїра).

Місто датується часами царювання Аменхотепа III, одного з наймогутніших фараонів Єгипту. Він правив з 1391 по 1353 роки до нашої ери.

Згодом місто продовжували використовувати фараони Ай та Тутанхамон.

Під час розкопок було виявлено велику кількість цінних археологічних знахідок: таких як ювелірні вироби, кольорова кераміка, амулети жуків-скарабеїв та цеглини з печатками Аменхотепа III.

“За декілька тижнів, на великий подив команди, почали з’являтися конструкції з глиняної цегли на всіх напрямках. Те, що вони розкопали, – велике місто, яке добре збереглося, з майже цілими стінами та кімнатами, заповненими предметами повсякденного життя”, – розповів Хавасс.

За його словами, “багато місій шукали це місто, але так і не знайшли”.

За сім місяців після початку розкопок дослідники виявили кілька кварталів, адміністративні будівлі та житловий район. На місці знахідки ведуться подальші археологічні роботи.

Археологи розраховують “виявити недоторкані гробниці, наповнені скарбами”.

“Це загублене місто є другим за значенням археологічним відкриттям з часів могили Тутанхамона”, – зазначила в коментарі агентству Бетсі Браян, професор єгиптології в Університеті Джона Гопкінса в Балтіморі (США).

За її словами, місто “дасть рідкісну можливість зазирнути в життя давніх єгиптян”.