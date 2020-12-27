Про це пише Reuters.
Як повідомляють служби безпеки і джерела в сфері охорони здоров’я, пожежа спалахнула близько 9 години ранку в лікарні Міср Аль Амаль в Ель-Обур, приблизно в 30 км на північний схід від центру Каїра, і, згідно з попередніми розслідуванням, була викликана несправністю електромережі, повідомили.
Джерела повідомили, що лікарня була евакуйована і закрита, а пацієнти переведені в державну лікарню в Каїрі.
У Єгипті за останній тиждень відбулося різке збільшення числа офіційно підтверджених випадків коронавірусу. Міністерство охорони здоров’я зареєструвало 1189 нових випадків захворювання і 43 випадки смерті в суботу, в результаті чого загальна кількість з початку пандемії склала 131 315 випадків, включаючи 7 352 випадків смерті.
Експерти в галузі охорони здоров’я та деякі урядовці кажуть, що реальні цифри, ймовірно, будуть набагато вищими через низький рівень публічного тестування ПЛР і виключення результатів приватних тестів з даних міністерства.
- Раніше повідомлялося, що 19 грудня у відділенні інтенсивної терапії, де лікують пацієнтів з COVID-19, на півдні Туреччини після вибуху кисневого балона спалахнула пожежа, внаслідок якої загинули вісім осіб.