У суботу, 26 грудня, в результаті пожежі в приватній лікарні, яка лікувала пацієнтів з коронавірусом, на околиці Каїра (Єгипет), загинули щонайменше семеро осіб, є поранені.

Про це пише Reuters.

Як повідомляють служби безпеки і джерела в сфері охорони здоров’я, пожежа спалахнула близько 9 години ранку в лікарні Міср Аль Амаль в Ель-Обур, приблизно в 30 км на північний схід від центру Каїра, і, згідно з попередніми розслідуванням, була викликана несправністю електромережі, повідомили.

Джерела повідомили, що лікарня була евакуйована і закрита, а пацієнти переведені в державну лікарню в Каїрі.

У Єгипті за останній тиждень відбулося різке збільшення числа офіційно підтверджених випадків коронавірусу. Міністерство охорони здоров’я зареєструвало 1189 нових випадків захворювання і 43 випадки смерті в суботу, в результаті чого загальна кількість з початку пандемії склала 131 315 випадків, включаючи 7 352 випадків смерті.

Експерти в галузі охорони здоров’я та деякі урядовці кажуть, що реальні цифри, ймовірно, будуть набагато вищими через низький рівень публічного тестування ПЛР і виключення результатів приватних тестів з даних міністерства.