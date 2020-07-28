У Єгипті суд засудив п'ятьох жінок-блогерів до двох років позбавлення волі кожну через публікації в соціальних мережах.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Суд визнав жінок винними в “пропаганді аморальності” і “торгівлі людьми”. Кожна з них повинна буде також заплатити штраф в розмірі 300 тисяч єгипетських фунтів (18,7 тис. доларів США).

Жінки були звинувачені в тому, що вони використовували онлайн-акаунти, які “порушували цінності і принципи Єгипту, консервативної мусульманської нації”.

Так, 20-річну студентку Каїрського університету Ханін Хоссам суд визнав винною в тому, що вона “заохочувала дівчат знайомитися з чоловіками через відеододаток, заводити з ними дружні стосунки” і отримувала за це гроші (в залежності від кількості передплатників, які дивилися ці чати) .

Раніше Хоссам, у якої було близько мільйона фоловерів у TikTok та Instagram, опублікувала відеоролик, в якому пояснила, як жінки можуть співпрацювати з нею, щоб заробляти до 3000 доларів США (шляхом трансляції відео в обмін на гроші). Її повідомлення було витлумачено владою “як заклик до молодих жінок продавати секс у Мережі”.

Маваду Аль-Адхам засудили за публікацію “непристойних відео і фотографій” у TikTok та Instagram (на її акаунти були підписані не менше ніж 2 мільйони користувачів).

Ще три жінки, чиї імена не називаються, були визнані винними в тому, що вони допомагали Хоссам і Аль-Адхам вести акаунти.

Захист має намір оскаржити вирок.

Варто відзначити, що це не перший подібний випадок у Єгипті. Наприклад минулого місяця Каїрський суд відправив до в’язниці відому танцівницю Саму Ель-Масрі. Вона отримала три роки “за підбурювання до розпусти та аморальності”.

Згідно з єгипетським законом про кіберзлочинність від 2018 року, будь-кому, хто створює і веде обліковий запис у Мережі “для скоєння злочину”, загрожує щонайменше два роки тюремного ув’язнення і штраф до 300 тисяч єгипетських фунтів.