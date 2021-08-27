У Єгипті виявили новий вид китів з чотирма лапами, які жили близько 43 мільйонів років тому.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Скам’янілість земноводного Phiomicetus anubis була виявлена в Західній пустелі Єгипту. Хоча зараз цей район є пустелею, колись він був покритий морем і є багатим джерелом скам’янілостей. Скам’янілість Phiomicetus anubis аналізували вчені з Університету Мансура.

Вони з’ясували, що череп кита з чотирма лапами нагадував череп Анубіса, давньоєгипетського бога мертвих з головою шакала, в честь якого він був названий. Він важив 600 кг і був довжиною в 3 метра. Його щелепи були сильні, це було необхідно для того, щоб зловити здобич.

Крім того, цей кит вмів ходити по суші і плавати у воді.

“Phiomicetus anubis – новий ключовий вид китів і важливе відкриття для єгипетської і африканської палеонтології”, – сказав провідний автор дослідження Абдулла Гохарі.

Хоча це не перший випадок виявлення скам’янілостей кита з лапами, Phiomicetus anubis вважається найбільш раннім типом напівводних китів, виявлених в Африці.