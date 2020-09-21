Про це повідомляє “BBC Україна” з посиланням на заяву єгипетського міністерства у справах старожитностей.
Спочатку археологи знайшли в підземному приміщенні 13 дерев’яних трун, а потім ще 14.
Фахівці вважають, що саркофаги не відкривались з моменту поховання. Проте чи є всередині мумії – поки невідомо.
Судячи з фотографій, кольорові саркофаги і дрібні артефакти добре збереглися.
Наразі тривають розкопки і вивчення знахідок.
Село Саккара знаходиться у переліку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Місцевий некрополь протягом трьох тисяч років був великим кладовищем. Його назва походить від імені Сокар – давньоєгипетського бога мертвих.
- Раніше уряд Єгипту запросив генерального директора SpaceX Ілона Маска відвідати країну, аби той зайнявся дослідженням пірамід.