Влада Єгипту вирішила скасувати надзвичайний стан, який в країні запровадили ще у квітні 2017 року після смертельних терактів у храмах.

Про це заявив президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі, повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

З 2017 року влада кожні три місяці продовжувала дію надзвичайного стану, незважаючи на покращення ситуації з безпекою.

“Єгипет став … оазисом безпеки та стабільності в регіоні. Тому вперше за багато років було ухвалено рішення скасувати продовження надзвичайного стану у всіх регіонах країни”, — зазначив Фаттах ас-Сісі.

Надзвичайний стан надав владі широкі повноваження щодо арештів та здійснення розправ над тими, кого вона називає ворогами держави. Зокрема його використовували під час придушення політичної опозиції Сісі.

Сили безпеки Єгипту також нині борються із заколотом бойовиків, пов’язаних з Ісламською державою на півночі Синаю. Хоча нещодавно вони зміцнили свої позиції у цьому районі.

Відомий єгипетський активіст Хоссам Бахгат привітав це рішення, заявивши, що воно припинить використання надзвичайних державних судів безпеки, хоча воно не застосовуватиметься до деяких гучних справ, вже переданих до таких судів.