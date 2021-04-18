У Єгипті поблизу міста Тух, на північ від Каїру, з рейок зійшли чотири вагони потяга. Унаслідок інциденту щонайменше 97 людей отримали поранення.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на міністерство охорони здоров’я країни.

Потяг № 949/3209 прямував з Каїру до Мансури. О 13:54 біля станції Sandanhour, що поблизу міста Тух, із рейок зійшли чотири вагони. МОЗ Єгипту направило до місця аварії понад 50 швидких.

За словами представника міністерства Халеда Мегахеда, більшість поранень — легкої та середньої тяжкості.

Breaking: Multiple injuries reported after a train derailed in Qalyubia, Egypt. pic.twitter.com/Eq5iDvONth — PM Breaking News (@PMBreakingNews) April 18, 2021

8 قتلى و109 جرحى جراء خروج قطار عن القضبان بمحافظة القليوبية شمال القاهرة.. والسلطات المصرية تشكل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب الحادث#العربية pic.twitter.com/uo1b4NaQwS — ا لــعــر بــيــة (@AlArabiya) April 18, 2021

Представники залізничного управління Єгипту заявили, що розслідують причини інциденту.