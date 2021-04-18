Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на міністерство охорони здоров’я країни.
Потяг № 949/3209 прямував з Каїру до Мансури. О 13:54 біля станції Sandanhour, що поблизу міста Тух, із рейок зійшли чотири вагони. МОЗ Єгипту направило до місця аварії понад 50 швидких.
За словами представника міністерства Халеда Мегахеда, більшість поранень — легкої та середньої тяжкості.
Breaking: Multiple injuries reported after a train derailed in Qalyubia, Egypt. pic.twitter.com/Eq5iDvONth
— PM Breaking News (@PMBreakingNews) April 18, 2021
8 قتلى و109 جرحى جراء خروج قطار عن القضبان بمحافظة القليوبية شمال القاهرة.. والسلطات المصرية تشكل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب الحادث#العربية pic.twitter.com/uo1b4NaQwS
— ا لــعــر بــيــة (@AlArabiya) April 18, 2021
Представники залізничного управління Єгипту заявили, що розслідують причини інциденту.
- Вдень 29 березня поблизу Запоріжжя з колії зійшов поїзд “Інтерсіті” Київ-Запоріжжя. З рейок зійшли шість з 9 вагонів поїзда, в яких на момент інциденту перебували 88 пасажирів.
- Минулого тижня на півдні Єгипту сталося зіткнення двох поїздів, в результаті чого загинули не менше 32 осіб і більше 160 отримали поранення.