На півдні Єгипту сталося зіткнення двох поїздів, в результаті чого загинули не менше 32 осіб і більше 160 отримали поранення.

Про це повідомляє The New York Times і CNN.

За повідомленням міністерства охорони здоров’я, на місце події були відправлені 72 машини швидкої допомоги.

Також з Каїра були відправлені два літаки з 52 медичними бригадами різних спеціальностей на борту для надання допомоги пораненим.

У заяві адміністрації залізниць Єгипту йдеться, що зіткнення сталося після того, як невстановлена людина натиснула на аварійне гальмо.

Зазначається, що в 11:42 за місцевим часом (5:42 за східним часом) поїзд, який прямував з Асуана в Каїр, вдарився об задню частину поїзда, що прямував з Луксора в Олександрію, який застряг на залізничній лінії після спрацьовування аварійного гальма.

На старіючій залізничній системі Єгипту протягом останніх 20 років майже щороку відбуваються смертельні аварії. У 2018 році в Єгипті було зареєстровано 2044 залізничних події, а в 2017 році було зареєстровано 1793 нещасних випадки.