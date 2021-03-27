Про це повідомляє The New York Times і CNN.
За повідомленням міністерства охорони здоров’я, на місце події були відправлені 72 машини швидкої допомоги.
Також з Каїра були відправлені два літаки з 52 медичними бригадами різних спеціальностей на борту для надання допомоги пораненим.
У заяві адміністрації залізниць Єгипту йдеться, що зіткнення сталося після того, як невстановлена людина натиснула на аварійне гальмо.
Зазначається, що в 11:42 за місцевим часом (5:42 за східним часом) поїзд, який прямував з Асуана в Каїр, вдарився об задню частину поїзда, що прямував з Луксора в Олександрію, який застряг на залізничній лінії після спрацьовування аварійного гальма.
На старіючій залізничній системі Єгипту протягом останніх 20 років майже щороку відбуваються смертельні аварії. У 2018 році в Єгипті було зареєстровано 2044 залізничних події, а в 2017 році було зареєстровано 1793 нещасних випадки.
- У Дніпропетровській області поблизу залізничної станції Воскобійня під час руху за маршрутом станцій Кривий Ріг — Нижньодніпровськ-Вузол 8 вагонів вантажного потяга зійшли з колії. Через аварію затримувалися поїзди південного напрямку.