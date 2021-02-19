Вранці 19 лютого на автодорозі Шарм-ель-Шейх - Каїр сталася аварія з туристичним автобусом.

Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко у Twitter.

За його даними, серед постраждалих троє громадян України.

“Наразі відомо про трьох постраждалих громадян України. Вони госпіталізовані. Українські консули взаємодіють із місцевою владою для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії”, – повідомив Ніколенко.

#Єгипет: на трасі Шарм ель-Шейх – Каїр туристичний автобус потрапив у ДТП. Наразі відомо про трьох постраждалих громадян України. Вони госпіталізовані. Консули @UKRinEGY взаємодіють із місцевою владою для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 19, 2021

Єгипетські ЗМІ повідомляють, що в автобусі знаходилося 60 осіб. Деталі ДТП та загальна кількість постраждалих наразі невідомі.

Водночас Посол України в Єгипті Євген Микитенко в ефірі каналу Україна 24 зазначив, що ДТП сталася близько 06:00.

“В автобусі було до 60 туристів з різних країн. Скільки туристів з України, поки точно невідомо. Швидше за все, водій автобуса не впорався з керуванням. Також іноді буває, що водії недосипають, мало сплять. Можливо, це було причиною”, – заявив посол.

Один українець отримав важкі травми, ще двоє – легкі тілесні ушкодження.