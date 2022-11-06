Минулорічна кліматична конференція Організації Об’єднаних Націй у Глазго була сповнена розбіжностей. Цього року енергетична криза акцентувала проблеми переходу на чисту енергію з викопного палива. Кліматичні занепокоєння затьмарюються війною в Україні, котру спричинила РФ та пов’язаною з нею нестачею енергії, уряди стурбовані економічним спадом, а деякі ключові альянси розпалися.

Про це пише WSJ.

Конференція COP27, яка проходить на єгипетському морському курорті Шарм-Ель-Шейх, є 27-м кліматичним зібранням ООН і наступником великої події минулого року в Глазго, Шотландія. Зустріч в Єгипті буде меншою і менш амбітною. Єгипет, який є лідером заходу, каже, що слід зосередитися на виконанні попередніх обіцянок.

Президент COP27, міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі закликав лідерів не дозволити продовольчій та енергетичній кризам, пов’язаним із вторгненням Росії в Україну, стати на шляху дій щодо зміни клімату.

Кожну частину конференції обтяжує вторгнення РФ в Україну, яке перевернуло світові енергетичні ринки та збільшило використання викопного палива, зокрема вугілля.

“Суть полягає в тому, що після COP26 досягнуто незначного прогресу”, — зазначив виконавчий директор Climate Analytics Білл Хейр.

COP27 по-справжньому розпочнеться 7 листопада із саміту світових лідерів, коли глави держав і лідери урядів виступлять із п’ятихвилинними зверненнями, в яких окреслять, що вони очікують від зустрічі.

Очікується, що прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликатиме світових лідерів рухатися “далі та швидше” у переході на відновлювані джерела енергії.

Згідно з нещодавньою доповіддю ООН, відкат через війну та неспроможність країн досягти більш амбітних цілей може загальмувати зусилля зі стримування викидів до рівня, який дозволить уникнути найгірших наслідків підвищення температури. Паризька кліматична угода мала на меті обмежити потепління до 1,5 градусів за Цельсієм, натомість у доповіді йдеться, що температура зараз має піднятися на 2,5 градуса за Цельсієм.

Згідно з аналізом національних зобов’язань, фінансування та інфраструктури, Міжнародне енергетичне агентство заявило, що лише два з 55 компонентів, необхідних для того, щоб до 2050 року планета досягла нульових викидів, можуть бути досягнуті: це розгортання електромобілів і перехід на світлодіодне освітлення. Такі фактори, як закриття вугільних електростанцій і уловлювання вуглекислого газу з атмосфери, поки що відступають.

Країни, що розвиваються, хочуть, щоб заможніші держави допомогли фінансувати їхній перехід від викопного палива та допомогли компенсувати шкоду, спричинену екстремальною погодою. Водночас багаті країни не виконали своїх обіцянок щодо фінансування переходу. Вони не погодилися на нове фінансування збитків, крім того, що вже надали, частково тому, що важко звинуватити конкретні інциденти в зміні клімату. Після напружених переговорів це питання включено до офіційного порядку денного COP27.

Дослідники з Інституту NewClimate, який вивчає кліматичну політику, проаналізували кліматичні обіцянки 25 великих транснаціональних компаній, на частку яких припадає приблизно 5% світових викидів CO2. Вони виявили, що три компанії — судноплавна компанія AP Moller-Maersk A/S і телекомунікаційні оператори Vodafone Group PLC і Deutsche Telekom AG — взяли на себе зобов’язання скоротити викиди від використання своїх продуктів на 90%, що дослідники назвали “глибокою декарбонізацією”. Тоді як разом 25 компаній взяли на себе зобов’язання скоротити загальні викиди менш ніж на 20%.

Деякі прихильники закликають до державного регулювання, окрім обіцянок.

“Не можна покладатися на корпоративні цілі чистого нуля, і уряди не повинні розраховувати на те, що корпорації вирішать це”, — зазначила аналітикиня NewClimate Institute Ханна Фекете.

Саміт триватиме до 18 листопада.