Про це повідомило агентство Анадолу з посиланням на прессекретаря Південної перехідної ради Мухаммеда ан-Накіба.

За його словами, стан деяких поранених оцінюється як критичний, кількість загиблих може зрости.

Тіла деяких військових повністю згоріли.

Відповідальність за атаку поки не взяло на себе жодне угруповання. Але місцеві ЗМІ пишуть, що ракетному обстрілу базу піддали прихильники бунтівного руху Ансар Аллах, так звані хусити. Всього було випущено три балістичні ракети.