У результаті ракетного обстрілу військової бази Аль-Анад в провінції Лахдж на півдні Ємену загинули 40 військовослужбовців, понад 60 поранені.

Про це повідомило агентство Анадолу з посиланням на прессекретаря Південної перехідної ради Мухаммеда ан-Накіба.

За його словами, стан деяких поранених оцінюється як критичний, кількість загиблих може зрости.

Тіла деяких військових повністю згоріли.

30 soldats ont étés tués et 106 autres blessés, pour la plupart suite à la situation critique de l’armée nationale du #Yémeni aujourd’hui en raison de leur ciblage par un missile balistique #Houthi dans le camp militaire d’Al-Anad #Lahj dans la province du sud du Yémen.#Yémen pic.twitter.com/Kzf3bO39yQ — Saeed Al-hajj (@SaeedAlhajj2) August 29, 2021

Відповідальність за атаку поки не взяло на себе жодне угруповання. Але місцеві ЗМІ пишуть, що ракетному обстрілу базу піддали прихильники бунтівного руху Ансар Аллах, так звані хусити. Всього було випущено три балістичні ракети.