У голови Офісу президента України Андрія Єрмака більше радників, ніж у глави держави Володимира Зеленського.

Про це в Facebook повідомив Комітет виборців України (КВУ) з посиланням на дані, отримані у відповідь на запит в ОП.

“У Єрмака в п’ять разів більше радників, ніж у Зеленського … Станом на 23 листопада у Єрмака 19 радників (згодом додався ще один радник – Олексій Арестович). У Зеленського тільки чотири радники”, – йдеться в повідомленні.

Радниками президента вказані Ендрю Мак, Сергій Трофимов, Олег Устенко і Михайло Радуцький, всі вони працюють позаштатно.

Радниками Єрмака є: на штатній основі – Лілія Пашинна, Олександр Козенко, Андрій Ляхович, Вікторія Романова, Вадим Голомазов; на позаштатній основі – Сергій Куніцин, Олена Говорова, Дарія Зарівна, Дмитро Дячук, Вадим Потаєв, Сергій Неклева, Руслан Магомедов, Михайло Подоляк, Микола Беззубченко, Михайло Пасічник, Адомас Аудіцкас, Олександр Роднянський, Сергій Матієнко, Тимофій Милованов.

“Інститут радників президента фактично зруйновано. Показовим є не тільки низька кількість радників, але і той факт, що протягом 2020 року радники, очевидно, жодного разу не зібралися. Це означає, що глава держави максимально відгороджений від об’єктивної експертної інформації, яку йому могли б надавати радники “, – заявив глава КВУ Олексій Кошель.

Він назвав “нонсенсом” велику кількість радників у Єрмака.

“Відповідно до повноважень, він повинен забезпечувати роботу глави держави, в тому числі і організовувати роботу радників президента”, – зазначив Кошель.