Глави МЗС Європейського Союзу погодили надання Україні додаткової військової допомоги. Йдеться про виділення 500 мільйонів євро.

Про це повідомило Reuters.

За даними видання, сума допомоги становить 500 млн євро. Йдеться про сьомий транш для України з коштів Європейського фонду миру.

Більше деталей щодо допомоги не надали. Раніше повідомлялося, що Угорщина блокувала надання допомоги.

Проте, за словами кореспондента “Радіо Свобода” Рікарда Йозвяка, Угорщина вирішила не блокувати наступний транш військової допомоги Європейського Союзу для України.