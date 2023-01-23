Про це повідомило Reuters.
За даними видання, сума допомоги становить 500 млн євро. Йдеться про сьомий транш для України з коштів Європейського фонду миру.
Більше деталей щодо допомоги не надали. Раніше повідомлялося, що Угорщина блокувала надання допомоги.
Проте, за словами кореспондента “Радіо Свобода” Рікарда Йозвяка, Угорщина вирішила не блокувати наступний транш військової допомоги Європейського Союзу для України.
“Зрештою Угорщина оголосила сьогодні під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, що не блокуватиме наступний транш військової допомоги ЄС Україні”, – написав він.
- Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто виступив проти ухвалення десятого пакета санкцій проти Росії. Він назвав його величезною помилкою.