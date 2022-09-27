Єврокомісія розробляє рекомендації для країн Євросоюзу з критеріями допуску на територію ЄС росіян, що втікають від мобілізації, та потенційного надання їм притулку.

Про це повідомив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер, передає DW.

Він також нагадав, що для притулку недостатньо просто приїхати на кордон, а важливо подати офіційне клопотання. Обов’язок країн-членів Євросоюзу – розглянути ці клопотання, зазначив Мамер.

Нинішню ситуацію з припливом мігрантів із РФ на зовнішніх кордонах ЄС у Єврокомісії назвали стабільною, зазначивши приріст на російсько-фінському кордоні.

Країни ЄС по-різному зреагували на перспективу надання притулку росіянам, які втікають від призову в РФ. Через кілька днів після оголошення в РФ мобілізації в Євросоюзі почалися технічні дискусії про єдиний підхід допуску цієї категорії громадян на територію ЄС.

Своєю чергою, Нідерланди зазначили, що не мають наміру висилати назад громадян РФ, які приїжджають до них, аби уникнути військової служби у власній державі.