Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" заявили, що їх обурює рішення комітету Верховної Ради із закордонних справ, який включив п'ятого президента Петра Порошенка до складу української делегації в ПАРЄ (Парламентській асамблеї Ради Європи).

Про це йдеться у відповідній заяві “Європейській Солідарності”.

Народні депутати вважають, що виключення Петра Порошенка зі складу делегації Верховної Ради до ПАРЄ — це “неадекватне рішення влади, яке суперечить принципу політичної єдності і є черговою спробою обмежити дипломатичну діяльність п’ятого Президента, спрямовану на зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України”.

У “ЄС” додали, “не поведуть на жодні провокації й продовжуватимуть дотримуватися принципу єдності”.

Натомість у партії вимагають від влади та монобільшості “очистити парламент” від депутатів від ОПЗЖ. У “ЄС” запропонували цього тижня звільнити всіх нардепів від ОПЗЖ з посад голів, заступників голів та секретарів комітетів та посткомітетів, вивести зі складу усіх парламентських делегацій та груп співпраці з іншими країнами.

“Так само — зректися практики спільних з ними голосувань при ухваленні законів і закрити, нарешті, усі ті кримінальні справи проти Петра Порошенка, які у 2019 році були порушені з подачі Портнова, Деркача, Кузьміна та інших державних зрадників із п’ятої кремлівської колони”, — йдеться у заяві.