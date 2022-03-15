Під час запровадження четвертого раунду санкцій ЄС проти РФ охоплено низку енергетичних компаній та російський військово-промисловий комплекс.

Під час запровадження четвертого раунду санкцій ЄС проти РФ охоплено низку енергетичних компаній та російський військово-промисловий комплекс.

Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у Facebook.

У межах запроваджених європейських санкцій в бан прямують:

– операції з низкою підприємств РФ, включаючи військово-промисловий комплекс: Роснєфть-Аеро, Рособоронекспорт, Високоточні комплекси, Курганмашзавод, Вертольоти Росії, Об’єднана авіабудівна корпорація, Об’єднана суднобудівна корпорація, Уралвагонзавод та Зеленодольський завод ім. Горького.

– нові інвестиції в енергетичний сектор РФ

– послуги кредитного рейтингу, а також доступ до послуг, пов’язаних з кредитною рейтинговою діяльністю

– чавун та сталь (розширено торговельні обмеження)

– предмети розкоші

– ключові олігархи, бізнесмени, лобісти та пропагандисти, які просувають політику РФ щодо України, а також очолюють ключові компанії у секторах ВПК (персональні санкції)

Кулеба зауважив, що це був непростий позиційний бій для нашої дипломатії. Але Україна перемогла в ньому. Ще один нищівний удар по економіці та самолюбству РФ.

“Я вдячний всім державам-членам ЄС за це рішення. Але на цьому не можна зупинятися поки ми не зупинимо Путіна. Наступ на санкційному фронті буде тривати, поки РФ не припинить агресію, бомбардування наших міст, воєнні злочини проти наших людей”, – наголосив міністр.

Глава МЗС також зазначив, що наразі очікується новий пакет санкцій США.