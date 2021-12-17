У Європейському союзі розробили план заходів, реалізація котрого допоможе позбавити регіон від газової залежності вже до 2050 року. Надвисокі ціни та спекуляція паливом підштовхнули Європу до рішучих дій

Про це пишуть у виданні BBC.

План Єврокомісії містить основні пункти:

– Запровадження стратегічного запасу газу, яким керуватимуть оператори трубопровідних систем. (Його створення унеможливить повторення ситуації із напівпорожніми сховищами).

– Заборона для країн-членів ЄС укладати довгострокові контракти на імпорт газу з постачаннями після 2049 року.

– Перехід на водень з метою поступового зменшення викидів парникових газів.

Деякі країни ЄС, серед яких і Польща, не підтримують ініціативу Брюсселю, адже реалізація енергетичної реформи може спричинити зростання тарифів.

Натомість решта країн, до яких входять Франція, Іспанія та Німеччина, виступають на підтримку планів з доведення викидів до нульової позначки.

Довідка. Природний газ складає чверть у загальному енергетичному балансі країн Європи, у виробництві тепла – майже 40%, електрики – 20%. Євросоюз за рік споживає в середньому 350 — 400 млрд кубів газу, з цього обсягу 95% припадає на газ. Третину усього газу Європа закуповує в Росії. Станом на сьогодні наповненість німецьких сховищ газу становить 59% — це рекордно низький рівень за всі роки.