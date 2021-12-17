Про це пишуть у виданні BBC.
План Єврокомісії містить основні пункти:
– Запровадження стратегічного запасу газу, яким керуватимуть оператори трубопровідних систем. (Його створення унеможливить повторення ситуації із напівпорожніми сховищами).
– Заборона для країн-членів ЄС укладати довгострокові контракти на імпорт газу з постачаннями після 2049 року.
– Перехід на водень з метою поступового зменшення викидів парникових газів.
Деякі країни ЄС, серед яких і Польща, не підтримують ініціативу Брюсселю, адже реалізація енергетичної реформи може спричинити зростання тарифів.
Натомість решта країн, до яких входять Франція, Іспанія та Німеччина, виступають на підтримку планів з доведення викидів до нульової позначки.
Довідка. Природний газ складає чверть у загальному енергетичному балансі країн Європи, у виробництві тепла – майже 40%, електрики – 20%. Євросоюз за рік споживає в середньому 350 — 400 млрд кубів газу, з цього обсягу 95% припадає на газ. Третину усього газу Європа закуповує в Росії. Станом на сьогодні наповненість німецьких сховищ газу становить 59% — це рекордно низький рівень за всі роки.
- У травні 2020 року повідомлялося, що транзит газу через газотранспортну систему (ГТС) України впав на 47% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року і на 40% менше в порівнянні із середнім значенням січня-квітня за 2014-2019 роки.
- За весь 2020 рік транзит газу до Європи через українську газотранспортну систему (ГТС) склав 55,8 млрд куб. м, що на 38% менше в порівнянні з 2019 роком.
- У жовтні – листопаді 2021 року Росія скоротила постачання газу в ЄС на 25% в порівнянні з минулим роком.
- У листопаді Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що європейській спільноті невдовзі доведеться обирати між нарощуванням обсягів російського газу й захистом територіальної цілісності України.
- У грудні Головна дипломатка Великої Британії попередила членів G7, що “вільні демократичні країни” мають припинити зважати на російський газ та російські гроші задля збереження своєї незалежності.