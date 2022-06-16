Про це пише німецьке мультимедійне видання DW.
Оновлена версія кодексу, погоджена на тлі пандемії коронавірусу та війни РФ в Україні, передбачає серед іншого посилення боротьби з так званими “дипфейками” (Deep Fakes) – вкрай правдоподібною дезінформацією.
Дезінформація трактується в кодексі як “неправдивий або вводить в оману контент, який розповсюджується з метою обману або отримання економічних чи політичних вигод і може заподіяти суспільній шкоді”. Для боротьби з нею пропонується серед іншого позбавляти розповсюджувачів фейків доходів від реклами. Інтернет-користувачі повинні отримати більш ефективні інструменти для розпізнавання та маркування фейків. Так званий фактчекінг розширивши всіма мовами країн Євросоюзу.
Нова версія кодексу розширює первісний варіант, ухвалений у 2018 році. Він буде задіяний у поєднанні із законом про цифрові послуги (Digital Services Act), який поки що не прийнятий Європарламентом та країнами ЄС. Їхнє порушення пропонується карати високими штрафами — до 6% щорічного світового обороту. Такі штрафи накладатимуть на компанії, які систематично порушують кодекс і не вживають серйозних заходів для зниження ризиків.
- Нагадаємо, відеоплатформа YouTube і далі працюватиме в РФ. Таке рішення обґрунтовується необхідністю протистояння дезінформації з боку РФ.
- Парламент Молдови схвалив закон щодо захисту інформаційного простору країни, який зокрема передбачає заборону трансляції російських новин та аналітичних програм.
- Очільник Європейської ради Шарль Мішель звинуватив РФ у використанні продовольства як зброї проти країн, що розвиваються.