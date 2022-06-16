16 червня Європейська комісія представила жорсткий кодекс поведінки у боротьбі з дезінформацією, вже підписаний такими інтернет-гігантами, як Google та Twitter. Новий варіант зобов'язує інтернет-провайдерів вживати жорсткіших заходів проти поширення фейків. Одним із напрямків стане посилення боротьби з "дипфейками" - вкрай правдоподібною дезінформацією.

Про це пише німецьке мультимедійне видання DW.

Оновлена ​​версія кодексу, погоджена на тлі пандемії коронавірусу та війни РФ в Україні, передбачає серед іншого посилення боротьби з так званими “дипфейками” (Deep Fakes) – вкрай правдоподібною дезінформацією.

Дезінформація трактується в кодексі як “неправдивий або вводить в оману контент, який розповсюджується з метою обману або отримання економічних чи політичних вигод і може заподіяти суспільній шкоді”. Для боротьби з нею пропонується серед іншого позбавляти розповсюджувачів фейків доходів від реклами. Інтернет-користувачі повинні отримати більш ефективні інструменти для розпізнавання та маркування фейків. Так званий фактчекінг розширивши всіма мовами країн Євросоюзу.

Нова версія кодексу розширює первісний варіант, ухвалений у 2018 році. Він буде задіяний у поєднанні із законом про цифрові послуги (Digital Services Act), який поки що не прийнятий Європарламентом та країнами ЄС. Їхнє порушення пропонується карати високими штрафами — до 6% щорічного світового обороту. Такі штрафи накладатимуть на компанії, які систематично порушують кодекс і не вживають серйозних заходів для зниження ризиків.