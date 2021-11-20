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У ЄС рекомендували застосування COVID-пігулок від Merck

Європейський медичний регулятор (EMA) дозволив застосовувати препарат молнупіравір, який виробляє компанія Merck під торговою назвою Lagevrio для лікування коронавірусу.

Субота, 20 листопада 2021, 09:30

Про це повідомляє пресслужба EMA.

Зазначається, що препарат може бути використаний для лікування дорослих з COVID-19, які не потребують додаткового кисню та мають підвищений ризик розвитку тяжкої форми COVID-19.

Молнупіравір слід призначати якнайшвидше після встановлення діагнозу COVID-19 і протягом 5 днів після початку симптомів. Пігулки рекомендовано приймати двічі на день протягом 5 днів.

Водночас ліки не рекомендуються під час вагітності та жінкам, які можуть завагітніти та не використовують ефективну контрацепцію. Як зазначає EMA, дослідження на тваринах показали, що високі дози препарату можуть вплинути на ріст та розвиток плода.

Додамо, що молнупіравір є першим пероральним противірусним препаратом проти коронавірусу, який можна приймати у вигляді пігулок.

Він впливає на фермент, який вірус використовує для створення своїх копій, вносячи помилки у свій генетичний код. Це має запобігти його розмноженню, щоб підтримувати низький рівень вірусу в організмі та знизити тяжкість захворювання.

  • 4 листопада Британія стала першою країною у світі, яка схвалила потенційно революційні противірусні пігулки проти COVID-19.
  • Раніше повідомлялось, що препарат “Молнупіравір” у випадку доведеної ефективності зможе допомогти подолати пандемію.
Теги: ЕМА, ЄС, Коронавірус, Молнупіравір, Пандемія, пігулки

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