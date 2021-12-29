У Європейському Союзі розглядають військову консультативну та навчальну місію ЄС в Україні. При реалізації відповідного проєкту європейські військові інструктори навчатимуть керівний склад української армії.

Про це Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt.

“Ми вже на місці оцінили, що потрібно українцям, чим ми можемо реально допомогти, скільки коштує реалізація проєкту та хто може взяти участь. Особисто я маю намір внести відповідну пропозицію країнам-членам ЄС”, – повідомив Ж.Боррель.

Глава дипломатії ЄС також зазначив, що протягом останніх кількох років ЄС постійно підтримував Україну фінансово, а нещодавно виділив 31 млн євро на українську армію.

Кошти призначені для покращення логістики та боротьби з кібератаками.

Читайте також:

Бойова підготовка цивільного населення: як Україна готується до опору на випадок вторгнення

Також він нагадав про розгорнуту в Україні у 2014-му консультативну місію ЄС з реформування цивільного сектору безпеки України (EUAM).