Про це Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt.
“Ми вже на місці оцінили, що потрібно українцям, чим ми можемо реально допомогти, скільки коштує реалізація проєкту та хто може взяти участь. Особисто я маю намір внести відповідну пропозицію країнам-членам ЄС”, – повідомив Ж.Боррель.
Глава дипломатії ЄС також зазначив, що протягом останніх кількох років ЄС постійно підтримував Україну фінансово, а нещодавно виділив 31 млн євро на українську армію.
Кошти призначені для покращення логістики та боротьби з кібератаками.
Бойова підготовка цивільного населення: як Україна готується до опору на випадок вторгнення
Також він нагадав про розгорнуту в Україні у 2014-му консультативну місію ЄС з реформування цивільного сектору безпеки України (EUAM).
- Нагадаємо, зараз в Україні діють консультативна та безпекова цивільні місії ЄС. Завдання першої — реформувати сектор цивільної безпеки, другої – посилити безпеку вздовж молдавсько-українського кордону.
- Жозеп Боррель наполягає на тому, що ЄС має відігравати активну роль у майбутніх перемовинах між США та Росією щодо безпеки України.
- Також він закликав Євросоюз продовжити підтримувати Україну у боротьбі проти Росії.
- Раніше президент США Джо Байден затвердив документ про видатки на оборону країни у наступному році у розмірі $768,2 млрд. Бюджет передбачає виділення Україні $300 млн на навчання та екіпірування армії.
- При цьому Путін заявив, що він обміркує безліч варіантів, якщо Захід не виконає його вимоги щодо гарантій безпеки, які виключають розширення НАТО на Україну.