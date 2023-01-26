У Європейському Союзі намагаються знайти спосіб повернути назад людей, які не мають дозволу перебувати на його території. Зокрема, йдеться про мігрантів з Африки, Близького Сходу та Азії, чиї держави в цьому не зацікавлені.

Про це повідомляє Reuters.

Міністри Євросоюзу, відповідальні за міграційні питання, обговорять візові обмеження для осіб, які не мають права на притулок у Європі. Це має полегшити спосіб відправлення мігрантів назад до їхніх держав.

До прикладу, раніше за відмову від співпраці щодо повернення своїх громадян ЄС покарав Гамбію. Тепер 27 країн ЄС погодилися зробити це й для низки інших держав. Йдеться про Ірак, Сенегал та Бангладеш.

Імміграція є дуже політично делікатною темою в союзі. Агенція пише, що країни-члени радше обговорюватимуть те, як повернути мігрантів, ніж сперечатимуться щодо того, хто ними опікуватиметься.

“Створення ефективної та спільної системи ЄС для повернення є центральною опорою дієвих і надійних систем міграції та надання притулку”, – йдеться в документі Комісії для обговорення міністрами, з яким ознайомилися журналісти Reuters.

Згідно з даними ООН, близько 160 000 людей у ​​2022 році перетнули Середземне море, яке є основним шляхом до Європи для людей, які тікають від воєн та бідності на Близькому Сході, в Африці та Південно-Східній Азії.

Крім того, майже 8 мільйонів українських переселенців зареєстровано по всій Європі.