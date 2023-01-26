Про це повідомляє Reuters.
Міністри Євросоюзу, відповідальні за міграційні питання, обговорять візові обмеження для осіб, які не мають права на притулок у Європі. Це має полегшити спосіб відправлення мігрантів назад до їхніх держав.
До прикладу, раніше за відмову від співпраці щодо повернення своїх громадян ЄС покарав Гамбію. Тепер 27 країн ЄС погодилися зробити це й для низки інших держав. Йдеться про Ірак, Сенегал та Бангладеш.
Імміграція є дуже політично делікатною темою в союзі. Агенція пише, що країни-члени радше обговорюватимуть те, як повернути мігрантів, ніж сперечатимуться щодо того, хто ними опікуватиметься.
“Створення ефективної та спільної системи ЄС для повернення є центральною опорою дієвих і надійних систем міграції та надання притулку”, – йдеться в документі Комісії для обговорення міністрами, з яким ознайомилися журналісти Reuters.
Згідно з даними ООН, близько 160 000 людей у 2022 році перетнули Середземне море, яке є основним шляхом до Європи для людей, які тікають від воєн та бідності на Близькому Сході, в Африці та Південно-Східній Азії.
Крім того, майже 8 мільйонів українських переселенців зареєстровано по всій Європі.
- 13 грудня у Великій Британії заявили, що планують прийняти нове законодавство, аби не дозволити мігрантам, які перетинають Ла-Манш, залишатися в країні. Британський уряд намагається обмежити сплеск кількості осіб, котрі прибувають на невеликих човнах на південне узбережжя.
- Тіла 27 людей, які, як вважають, були мігрантами з Ефіопії, було залишено на узбіччі дороги в районі Нгверере на північ від столиці Замбії Лусаки. Ймовірно, вони задихнулися під час транспортування.
- Співробітники Держприкордонслужби України затримали групу нелегальних мігрантів, яких до українського кордону, ймовірно, доставили прикордонники Республіки Білорусь.