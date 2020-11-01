Про це свідчать результати паралельного підрахунку голосів (99,5%), проведеного Центральним штабом партії, повідомляє пресслужба “ЄС”.

“Європейська Солідарність” – єдина партія, яка матиме фракції в міськраді кожного обласного центру України”, – йдеться в повідомленні.

Кандидати від “Європейської Солідарності” обрані головами більш ніж в 100 ОТГ по всій Україні.

“Серед них – керівники з великим досвідом місцевого самоврядування, громадські активісти, молоді переспективні кандидати, які планують реалізовувати переваги децентралізації у своїх громадах”, – зазначили в “ЄС”.

Партія отримала перше місце на виборах до міськради в Києві, а також в обласних радах у Київській, Львівській, Тернопільській та Рівненській областях.

Остаточні результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніше як на дванадцятий день після дня голосування, тобто до 6 листопада 2020 року включно.