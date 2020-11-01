Про це свідчать результати паралельного підрахунку голосів (99,5%), проведеного Центральним штабом партії, повідомляє пресслужба “ЄС”.
“Європейська Солідарність” – єдина партія, яка матиме фракції в міськраді кожного обласного центру України”, – йдеться в повідомленні.
Кандидати від “Європейської Солідарності” обрані головами більш ніж в 100 ОТГ по всій Україні.
“Серед них – керівники з великим досвідом місцевого самоврядування, громадські активісти, молоді переспективні кандидати, які планують реалізовувати переваги децентралізації у своїх громадах”, – зазначили в “ЄС”.
Партія отримала перше місце на виборах до міськради в Києві, а також в обласних радах у Київській, Львівській, Тернопільській та Рівненській областях.
Остаточні результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніше як на дванадцятий день після дня голосування, тобто до 6 листопада 2020 року включно.
- Про те, як пройшли вибори в Україні і наскільки прогнозованими були їхні результати, читайте в матеріалі “Підсумки виборів: провал влади, реванш Порошенка, суперечки ОПЗЖ і головне правило техасців”.
- Керівник Центрального штабу “Європейської Солідарності” Олександр Турчинов заявив, що чинна влада отримала на місцевих виборах невтішний результат, і через різні брудні технології намагається його переписати.