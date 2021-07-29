Про це співголова фракції “Європейська Солідарність” Артур Герасимов заявив після оголошення рішення про перенесення засідання Київського апеляційного суду на 26 серпня.

“Зараз відбувається ще одне підтвердження, що значна частина українських судів сьогодні керується, на мою думку, телефонними дзвінками з Офісу президента. І не виключаю, що з кабінету самого Зеленського. Сьогодні судді відклали засідання на місяць, якщо я не помиляюся причина – відпустка суддів. Тобто людина має сидіти в СІЗО, над нею знущаються ще місяць, і через відсутність прокурорів. Хоча це не є юридичною підставою для непроведення засідання”, – повідомив Герасимов.

“Сьогодні прокурори були в суді і збігли, бо якщо уважно почитати справу юридично вивірено і без телефонних дзвінків з Банкової, то ви побачите, що там немає нічого”, – додав він.

Народний депутат фракції “Європейської Солідарності” Ростислав Павленко зазначив, що в чесному судовому засідання рішення про зміну запобіжного заходу було б ухвалено одразу.

“Ця справа явно на контролі у Зеленського і його Офісу. Нульовий рівень аргументації обвинувачення і очевидно, що будь-який незаангажований суд закінчив би цю справу про утримання Павловського під вартою за кілька хвилин. Але прокурори обрали боягузливий шлях сховалися, не явилися на засідання. І суд вирішив, що відпустка дорожче, ніж доля людини”, – зазначив Павленко.

Народні депутати від партії “ЄС” прийшли в Офіс Генерального прокурора, щоб вони пояснили суспільству, на якій підставі прокурори свідомо саботують апеляційне засідання по справі генерала Павловського, фактично затягуючи період його тримання під вартою на невизначений термін.

“Під час зустрічі підлеглі Генерального прокурора намагалися наводити причини, чому це відбулося, чому прокурори не були присутні на засіданні, через що невинна людина ще місяць буде знаходитися в СІЗО. Але ці пояснення не виглядали достовірними. За підсумками зустрічі за словами Генерального прокурора буде проведена перевірка обставин чому так сталося, і я сподіваюся, що винні будуть покарані”, – сказав Герасимов.

“Зараз дуже відверто проступає політичний характер замовлення цієї справи. Я не здивуюся, що це напряму керується з Офісу президента Зеленського, причому не здивуюся, якщо це керується напряму з його кабінету”, – додав він.

Народний депутат Ростислав Павленко наголосив, що міжнародна практика визнає тортурами дії подібні тому, що здійснює зараз прокуратура.

“За кваліфікацією ЄСПЛ та інших міжнародних актів неявка прокурорів, невиправдано завищена застава і подібні речі кваліфікуються як тортури. Тобто йдеться про те, що Павловського триматимуть за гратами фактично для вибивання показань на Порошенка, на те, щоб зробити цю справу політичною і використати її для тиску на опозицію. Імовірно, що саме це зараз відбувається. Дуже очікуємо розбірливих пояснень від прокуратури, чому прокурори не з’явилися. Тим більше, що людина з групи прокурорів у суді була”, – сказав він.

Зазначимо, що українські патріоти, політики і небайдужі громадяни вимагають припинити безпідставне судилище над бойовим генералом Ігорем Павловським.

“Ці знущання і катування українських офіцерів потрібно припиняти. Тому народні депутати від “Європейської Солідарності” сьогодні тут. Ми будемо на засіданні і вимагатимемо, щоб були звільнені наші соратники. І щоб ці ганебні справи, які є суто політичними були терміново припинені. Тому що тут не про закон, а про банальну помсту Зеленського разом з країною-агресором. Це цікава комбінація, але після зриву операції по вагнерівцям, я вже нічому не дивуюсь”, – сказав Герасимов.

Фото: “Європейська солідарність”

Крім цього, народний депутат фракції “Європейська Солідарність” Ростислав Павленко підкреслив, що українські патріоти захистять тих, хто обороняв країну в найтяжчі роки війни.

“Треба домагатися законності і єдиний спосіб, який зараз має суспільство – це показати суддям, Смірнову, Зеленському, що Україна не кидає своїх. Що так само як витягали з російського полону наших хлопців, так само українська спільнота, ветерани, волонтери, ті хто був разом у 2014-му і захищав країну продовжують це робити. Нам не “какая разница”, – сказав депутат.

Він також зазначив, що дружину і дітей генерала Павловського не пускали на судове засідання.

“Нехай розуміє суд, Зеленський і подібні, що українське суспільство не дозволить здати країну. Українське суспільство не дозволить випрошувати зустрічі з Путіним кидаючи за грати бойових генералів, промисловців, всіх тих, хто у 2014 захищав країну і забезпечував захисників зброєю”, – наголосив народний депутат.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань підозрює колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського, двох колишніх очільників департаменту Міноборони, а також голову правління підприємства “Кузня на Рибальському” Валерія Шандру у змові та організації постачання армії у 2016-2018 роках “військової техніки низької якості”. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які за даними ДБР не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися у Збройних силах. У ДБР стверджують, що така “схема завдала державі збитків на суму понад 475 млн гривень”.