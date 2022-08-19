У тимчасово окупованій Євпаторії місцеві мешканці чують потужні вибухи у всіх районах міста. Соцмережами вже ширяться світлини та відео

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на слова місцевих.

О 20:38 мовник заявив про те, що в окупованій Євпаторії чути вибухи. Згодом з’явилися світлини від місцевих Telegram-каналів, на яких видно слід від ракети. “Суспільне” зазначило, що, ймовірно, працює протиповітряна оборона.

Також місцеві мешканці сповістили про вибухи у селищі Заозерне поблизу окупованої Євпаторії.

“Спочатку ніби літак гудів але не точно, потім два глухих вибухи, але сильні, з інтервалом. У мене вікна деренчали, треба готувати тривожну валізу. Я вискочила на балкон, люди швидко бігли”,— написала мешканка.

Крім того, український блогер Ігор Лаченков поширив у своєму Telegram-каналі відео, на яких чутно вибухи. Водночас момент вибуху опублікував канал “Кримський вітер”, який припустив, що це схоже на роботу ППО. Ще одне відео оприлюднили “Труха Украина”, “FLASH UA” та “Всевидящее ОКО”: “Це вже не смішно. Збираємось та валимо звідси”, — сказали автори з останнього відео.