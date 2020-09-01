Влада Угорщини прийняла рішення з 1 вересня закрити кордони для іноземців з метою стримування поширення коронавірусу COVID-19.

Про це вона написала у Twitter.

“Сьогодні ми з єврокомісаром з питань юстиції Дідьє Рейндерсом надсилаємо лист угорському уряду, в якому нагадуємо про важливість цілісності Шенгенської зони й недискримінаційного застосування прикордонних заходів до всіх громадян і резидентам ЄС. Зрозуміло, будь-які заходи, що не відповідають цим основоположним принципам законодавства ЄС, повинні бути негайно скасовані “, – написала Юханссон.

Також вона повідомила, що планується розмова з угорськими колегами на рівні міністрів, щоб запитати додаткову інформацію.