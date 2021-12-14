Про це йдеться в оголошенні Європарламенту.

Обговорення масштабного стягнення російських військ до кордонів України відбудеться за участі головного дипломата ЄС Жозепа Борреля.

Представник України при ЄС Всеволод Ченцов зазначив, що українська сторона очікує консолідованої міжнародної позиції щодо країни-агресора.

Резолюцію винесуть на голосування у четвер 16 грудня.

Дипломат, представник України при Європейському Союзі у 2010-2015 Костянтин Єлісєєв запропонував запросити президента України до виступу в Європарламенті. Під його дописом з’явився коментар, що запрошувати слід 5-го президента.