У вівторок 14 грудня депутати Європарламенту обговорять ситуацію, яка склалась з військами Росії біля українського кордону, та за два дні поставлять на голосування резолюцію з цього приводу.

Про це йдеться в оголошенні Європарламенту.

Обговорення масштабного стягнення російських військ до кордонів України відбудеться за участі головного дипломата ЄС Жозепа Борреля.

Представник України при ЄС Всеволод Ченцов зазначив, що українська сторона очікує консолідованої міжнародної позиції щодо країни-агресора.

Вітаємо рішення Європарламенту про проведення дебатів 14.12 щодо ситуації на 🇺🇦 кордоні та окупованих РФ територіях. Розраховуємо на сильні сигнали підтримки. Тільки консолідована міжнародна позиція може зупинити агресора, РФ має усвідомлювати важкі наслідки подальшої агресії — Vsevolod Chentsov (@VVChentsov) December 13, 2021

Резолюцію винесуть на голосування у четвер 16 грудня.

Дипломат, представник України при Європейському Союзі у 2010-2015 Костянтин Єлісєєв запропонував запросити президента України до виступу в Європарламенті. Під його дописом з’явився коментар, що запрошувати слід 5-го президента.