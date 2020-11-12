Про це повідомляє EUobserver.
“Сотні випадків COVID-19 були виявлені в парламенті за останні тижні”, – сказав він.
Сассоли був змушений виступити з цією заявою після того, як почалися скарги від депутатів, що вони більше не можуть отримувати свої добові в розмірі 323 євро після часткового закриття Європарламенту.
Європарламент платить депутатам по 323 євро в день для покриття витрат, які вони несуть протягом парламентської діяльності – за умови, що вони підтвердять свою присутність, зареєструвавшись.
- Раніше повідомлялося, що Єврокомісія схвалила укладення контракту з фармацевтичними компаніями BioNTech і Pfizer на закупівлю 200 млн доз вакцини проти COVID-19 від імені всіх держав-членів ЄС, а також можливість замовити ще 100 млн доз.