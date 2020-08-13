Депутат Європарламенту Радослав Сікорський заявив, що дії білоруського ОМОНу може розглянути Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.

Про це Сікорський написав у Twitter.

“Якщо повідомлення про вбивства спецслужбами в Білорусі підтвердяться, ми залишимо територію санкцій і перейдемо до компетенції Міжнародного кримінального суду для відповідальних посадових осіб”, – написав він.