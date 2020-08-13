Про це Сікорський написав у Twitter.
“Якщо повідомлення про вбивства спецслужбами в Білорусі підтвердяться, ми залишимо територію санкцій і перейдемо до компетенції Міжнародного кримінального суду для відповідальних посадових осіб”, – написав він.
- Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тихановська отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко – 80,23%.
- Вдень 9 серпня в Білорусі почалися масові протести.
- Парламент Білорусі назвав “адекватними “дії ОМОНу проти мітингувальників.