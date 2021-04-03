Депутати Європейського парламенту випустили колективну заяву щодо нарощування російських військ на Сході України та вздовж її кордонів.

Про це повідомило представництво України при Євросоюзі.

“Ми з великою тривогою спостерігаємо за триваючим нарощуванням російських збройних сил і провокаціями на Сході України та поблизу України. Ми глибоко шкодуємо через тривалі людські жертви та іншу шкоду, якої зазнає Україна”, – зазначається в заяві.

Європарламентарі закликали до повного дотримання “тексту і духу” Мінських угод та погодженого минулого року режиму припиненні вогню на Донбасі.

“Ми закликаємо Росію зробити активні кроки щодо зниження напруженості шляхом припинення нарощування військ в та поблизу України, припинення військових провокацій і залякування стосовно України”, – наголошується у заяві.

Члени Європарламенту також звернулися до міжнародного співтовариства і лідерів демократичних країн та закликали “висловити стурбованість і рішуче несхвалення діями влади Росії”.

“Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією на Сході України, щоб знизити напруженість і врешті-решт відновити територіальну цілісність України”, – йдеться в заяві.

Документ підписали 18 членів Європарламенту з Литви, Польщі, Німеччини, Словаччини, Латвії, Болгарії, Данії, Румунії, Естонії та Франції.

Як відомо, 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.

При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході і на півдні.