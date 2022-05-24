Європейська комісія планує спростити процедуру конфіскації активів, пов’язаних із серйозною незаконною діяльністю та підозрюваними злочинцями – зокрема тими, хто ухиляється від санкцій Євросоюзу проти Кремля.

Про це повідомляє Reuters.

Законодавча пропозиція, яка має бути опублікована в середу. спрямована на усунення давньої слабкості в ЄС, де багатьом державам бракує достатньо надійної правової бази для арешту злочинних активів.

“Війна в Україні ще більше продемонструвала цю слабкість, оскільки багато держав намагаються заморозити активи людей, на яких ЄС наклав санкції за їхні зв’язки з Кремлем. Але багато інших не мають правових повноважень для конфіскації заморожених активів”, – зазначається у повідомленні.

Законодавча пропозиція усуне ці недоліки шляхом створення спільної правової бази.

Злочини, щодо яких застосовуватимуться нові правила — це тероризм, участь у злочинній організації, торгівля людьми, маскування джерел походження коштів і майна. А також порушення санкцій ЄС, які згідно з окремою пропозицією, також опублікованою в середу, стануть злочином у всьому світі.

Влада країн ЄС заявила, що однією з головних перешкод, з якими вони зіткнулися у застосуванні санкцій проти Москви, було те, що активи реєстрували на чуже ім’я або передавали їх напередодні введення санкцій.

“Ми працюємо над європейським інструментом, щоб зробити конфіскації можливими скрізь у всіх державах ЄС”, — наголосив комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

За його словами, однією з кінцевих цілей є перерозподіл доходів від цих конфіскацій в Україну.

Для того, аби ця пропозиція стала законом, необхідна підтримка урядів ЄС, які зазвичай обережно ставилися до реформ, які потребують внесення змін до свого кримінального законодавства.