Про це повідомляє Reuters.
Законодавча пропозиція, яка має бути опублікована в середу. спрямована на усунення давньої слабкості в ЄС, де багатьом державам бракує достатньо надійної правової бази для арешту злочинних активів.
“Війна в Україні ще більше продемонструвала цю слабкість, оскільки багато держав намагаються заморозити активи людей, на яких ЄС наклав санкції за їхні зв’язки з Кремлем. Але багато інших не мають правових повноважень для конфіскації заморожених активів”, – зазначається у повідомленні.
Законодавча пропозиція усуне ці недоліки шляхом створення спільної правової бази.
Злочини, щодо яких застосовуватимуться нові правила — це тероризм, участь у злочинній організації, торгівля людьми, маскування джерел походження коштів і майна. А також порушення санкцій ЄС, які згідно з окремою пропозицією, також опублікованою в середу, стануть злочином у всьому світі.
Влада країн ЄС заявила, що однією з головних перешкод, з якими вони зіткнулися у застосуванні санкцій проти Москви, було те, що активи реєстрували на чуже ім’я або передавали їх напередодні введення санкцій.
“Ми працюємо над європейським інструментом, щоб зробити конфіскації можливими скрізь у всіх державах ЄС”, — наголосив комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс.
За його словами, однією з кінцевих цілей є перерозподіл доходів від цих конфіскацій в Україну.
Для того, аби ця пропозиція стала законом, необхідна підтримка урядів ЄС, які зазвичай обережно ставилися до реформ, які потребують внесення змін до свого кримінального законодавства.
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна зараз потребує чималої фінансової підтримки, тому окрім коштів, які виділив Євросоюз, Києву можуть передати й заморожені активи Російської Федерації.
- Європейський Союз шукає шляхи використання заморожених активів російських олігархів для фінансування відбудови України після війни. Таку заяву зробила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
- Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить стягувати активи особи, яка підтримує окупантів. Його ухвалили для підвищення ефективності санкцій.