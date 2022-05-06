Про це повідомляє Bloomberg.
Як повідомили журналістам наближені до цього питання чиновники, у такий спосіб Євросоюз планує досягти одностайності у питанні запровадження нафтового ембарго. І якщо цю пропозицію приймуть, то Угорщина, Словаччина та Чехія матимуть додатковий рік на відмову від енергоресурсів з РФ, а інші країни-члени ЄС повинні будуть це зробити до кінця поточного року.
Також джерела додали, що цей захід після перегляду рішення набуде чинності протягом трьох місяців після ухвалення нових санкцій, а не протягом одного місяця.
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