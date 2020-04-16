Європейський регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге заявив, що число випадків коронавірусу COVID-19 в Європі становить майже 1 мільйон, а найближчі тижні будуть "критичними".

Про це він сказав сьогодні на брифінгу, повідомляє Reuters.

За словами Клюге, Європа в даний час знаходиться на порозі пандемії COVID-19.

“Кількість випадків по всьому регіону продовжує зростати. За останні 10 днів кількість випадків, зареєстрованих в Європі, майже подвоїлася i наблизилася до 1 мільйону”, – зазначив він.

Він додав, що це означає, що близько 50 % глобального тягаря COVID-19 доводиться на Європу, де вже померло понад 84 000 осіб.

“Грозові хмари цієї пандемії все ще сильно нависають над європейським регіоном. У той час як деякі країни підходять до періоду, коли вони можуть поступово послаблювати обмеження, швидкого повернення до нормального життя не існує”, – сказав Клюге.