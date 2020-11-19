Про це повідомляє газета The Telegraph.

Глава Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге в ході брифінгу 19 листопада відзначив, що минулого тижня згаданий показник в країнах Європи підскочив на 18 відсотків. За його словами, на регіон припадає 28 відсотків зареєстрованих в світі випадків коронавірусної інфекції.

“Минулого тижня в Європі було зафіксовано понад 29 тисяч жертв COVID-19. Це означає, що одна людина вмирає кожні 17 секунд”, – зазначив він.

При цьому Клюге визнав, що останні показники захворюваності виявилися більш оптимістичними – вперше за три місяці було виявлено зниження кількості нових інфікованих. Це, на думку ВООЗ, вказує на ефективність вжитих заходів. Клюге закликав не відмовлятися від обмежень занадто швидко і нагадав, що в цілому картина по регіону спостерігається досить похмура.

“Ми помічаємо все більше сигналів, що вказують на перевантаженість систем охорони здоров’я. Зокрема, у Франції палати інтенсивної терапії заповнилися більш ніж на 95 відсотків всього за 10 днів”, – додав глава Європейського бюро організації.

Він також закликав дотримуватися озвучених раніше рекомендацій.