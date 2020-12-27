Covid-19 Україна

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У Європі стартувала масова вакцинація проти Covid-19

Сьогодні, 27 грудня, у країнах Європейського союзу (ЄС) стартувала масова вакцинація проти коронавірусу Covid-19.

Неділя, 27 грудня 2020, 10:16

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен напередодні заявила, що вакцину Pfizer-BioNTech даставілі в усі 27 країн-членів ЄС.

Деякі країни почали вакцинацію в суботу, заявивши, що не готові чекати завтрашнього дня.

На сьогоднішній день в ЄС зареєстровано понад 335 тис. Смертей від Covid-19; зареєстровано понад 14 мільйонів випадків зараження і в даний час майже у всіх державах-членах діють суворі заходи ізоляції.

У країнах ЄС планую вакцинувати 446 мільйонів чоловік. Для цього Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) і Європейська комісія схвалила німецько-американську вакцину Pfizer-BioNTech.

ЄС уклав контракти на постачання понад двох мільярдів доз вакцини від ряду фармацевтичних компаній.

Початок масової вакцинації Урсула фон дер Ляйен назвала “зворушливим моментом єдності.

“Дні вакцинації в ЄС – це зворушливий момент єдності. Вакцинація – це надійний вихід з пандемії”, – додала вона.

Міністр охорони здоров’я Німеччини Йенс Спан заявив у суботу: “Наразі вантажівки з першими вакцинами їдуть по всій Європі, по всій Німеччині, в усі федеральні землі … Ця вакцина – ключ до перемоги над пандемією. Це ключ до того, щоб ми повернули собі життя”.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо закликав своїх співвітчизників прийти і зробити щеплення.

Медичні працівники на північному сході Німеччини вирішили не чекати неділі і почали імунізацію мешканців будинку для людей похилого віку.

В Угорщині першим вакцину отримав лікар центральної лікарні Дель-Пешт.

Влада Словаччини також заявили, що почала вакцинацію.

Що стосується України, то прем’єр Денис Шмигаль запевнив, що уряд зробив усе, аби Україна отримала вакцину проти Covid-19. Проте голова МОЗ Максим Степанов заявив, що провести першу вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 планують у лютому 2021 року.

Міністр також нагадав, що Україна отримала від механізму COVAX (Глобальний фонд доступу до вакцин проти COVID-19) офіційне схвалення запиту на отримання безкоштовної вакцини. Поставка очікується наприкінці першого – початку другого кварталу 2021 року.

  • 24 грудня у Мексиці починалася вакцинація медичних працівників. Таким чином уряд реагує на різкий сплеск кількості госпіталізованих з інфекцій COVID-19.
  • 23 грудня Дубай почав безкоштовну вакцинацію населення проти коронавірусу препаратом компаній Pfizer і BioNTech.
  • 23 грудня у Швейцарії розпочалася масова вакцинація населення проти коронавірусу COVID-19 препаратом компаній Pfizer і BioNTech.
  • Більш ніж половина українців не мають наміру вакцинуватися проти коронавірусу COVID-19, якщо вакцина буде платною. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.
Теги: COVID19, вакцинація, Коронавірус

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