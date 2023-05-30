Джерело: Le Monde.

Європейський комісар з питань зайнятості та соціальних прав Ніколас Шміт переконаний, що найбільшою проблемою, яку доводиться долати ЄС, є не стільки безробіття, скільки дефіцит робочої сили. Тому він пропонує ввести зміни у робочому графіку саме в секторах, які мають “труднощі із залученням працівників”.

Зазначено, що безліч галузей відчайдушно потребують робітників і, попри всі намагання, не можуть їх знайти. Причина доволі проста: люди або не хочуть працювати в тій чи тій галузі, або ж не мають відповідних навичок. Тож, пропозиції роботи мають стати більш привабливими. Ідея скорочення робочого часу відповідає сучасним потребам суспільства, оскільки нові покоління мають певне бачення балансу між роботою та особистим життям.

Проте, як попередив Шміт, “єдиної позиції щодо цього питання в ЄС немає”.

У виданні, до прикладу, навели найбільшу в Німеччині профспілку IG-Metall, яка вже декілька років поспіль виступає за впровадження чотириденного робочого тижня в металургійному секторі.

Водночас Португалія планує запустити аналогічний пілотний проєкт на добровільній основі та без втрати доходу. Насамперед це стосується компаній у секторах консалтингу, наукової діяльності та техніки, інформації та комунікацій.

Наголошено, що у Франції деякі компанії вже перейшли на чотириденний робочий тиждень, який також тестується в низці державних служб, таких як Urssaf або Національному пенсійному фонді (CNAV).