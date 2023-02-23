Про це повідомляє пресслужба компанії. 

Функція “Uber для України” пропонує поїздки на UberX, де включену вартість пожертви у розмірі одного фунта стерлінгів. Кошти збирають разом з фандрейзинговою платформою UNITED24.

У такий спосіб, люди по всій Європі можуть проявити солідарність у процесі свого повсякденного життя.

Компанія вже закупила 50 машин швидкої допомоги завдяки попереднім благодійним зборам на суму понад три мільйони доларів із пожертв пасажирів та коштів Uber.

Фото: Uber