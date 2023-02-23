У Великій Британії, а також 16 інших країнах Європи компанія Uber запустила можливість пожертвувати кошти для закупівлі машин швидкої допомогти для України під час користування додатком.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Функція “Uber для України” пропонує поїздки на UberX, де включену вартість пожертви у розмірі одного фунта стерлінгів. Кошти збирають разом з фандрейзинговою платформою UNITED24.

У такий спосіб, люди по всій Європі можуть проявити солідарність у процесі свого повсякденного життя.

Компанія вже закупила 50 машин швидкої допомоги завдяки попереднім благодійним зборам на суму понад три мільйони доларів із пожертв пасажирів та коштів Uber.