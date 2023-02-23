Про це повідомляє пресслужба компанії.
Функція “Uber для України” пропонує поїздки на UberX, де включену вартість пожертви у розмірі одного фунта стерлінгів. Кошти збирають разом з фандрейзинговою платформою UNITED24.
У такий спосіб, люди по всій Європі можуть проявити солідарність у процесі свого повсякденного життя.
Компанія вже закупила 50 машин швидкої допомоги завдяки попереднім благодійним зборам на суму понад три мільйони доларів із пожертв пасажирів та коштів Uber.
- У вересня 2022 сервіс таксі Uber повідомив про відновлення роботи у Харкові. Сервіс не працював у місті з початку повномасштабного російського вторгнення.
- 19 лютого в київському Палаці спорту відбувся “Матч пам’яті полеглих за свободу України воїнів”, які за життя відзначилися участю у різних футбольних вболівальницьких рухах країни.
- Фандрейзингова платформа UNITED24 разом з українським підприємством “Артемсіль” випустили партії благодійної солі, кошти з якої спрямують на закупівлю дронів для ГУР.