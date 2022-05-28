Про це повідомляє телевізійна служба новин RTL Nieuws.
“Необхідно запобігти ситуації, яка сталася 30 років тому під час війни на Балканах”,- заявила директорка Європолу Катрін де Болле.
Адже після бойових конфліктів на Балканах, вже більше ніж тридцять років, зброя використовується злочинними угрупованнями.
Саме тому Європол планує створити спеціальний міжнародний підрозділ боротьби з розповсюдженням зброї, яку використовували під час війни. Але спершу необхідно розробити стратегію для розв’язання цього питання.
“Наразі необхідно стежити за підозрілими переміщеннями екстремістів і терористів між Україною та ЄС. Адже зараз ситуація мінлива та незрозуміла”, – зазначила Катрін де Болле.
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