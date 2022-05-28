Європейське поліцейське управління (Європол) занепокоєне кількістю зброї, яку постачають до України країни-союзники. Адже після закінчення війни, озброєння може потрапити до рук злочинців.

Про це повідомляє телевізійна служба новин RTL Nieuws.

“Необхідно запобігти ситуації, яка сталася 30 років тому під час війни на Балканах”,- заявила директорка Європолу Катрін де Болле.

Адже після бойових конфліктів на Балканах, вже більше ніж тридцять років, зброя використовується злочинними угрупованнями.

Саме тому Європол планує створити спеціальний міжнародний підрозділ боротьби з розповсюдженням зброї, яку використовували під час війни. Але спершу необхідно розробити стратегію для розв’язання цього питання.

“Наразі необхідно стежити за підозрілими переміщеннями екстремістів і терористів між Україною та ЄС. Адже зараз ситуація мінлива та незрозуміла”, – зазначила Катрін де Болле.