Про це оголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Варто зазначити, що в Євросоюзі ставили за мету повністю вакцинувати не менш ніж 70% дорослого населення до кінця літа, інформує агентство Reuters.

“Сьогодні ми досягнули важливої віхи в нашій вакцинальній кампанії. 70% дорослих у Європейському Союзі вже повністю вакциновані. Це понад 250 мільйонів людей. І це величезне досягнення, яке демонструє, чого ми можемо досягти спільною роботою”, – наголосила фон дер Ляєн.

Водночас вона нагадала, що пандемія COVID-19 ще не завершилась.

Відтак, за словами голови Єврокомісії, важливо, аби ті, хто ще не отримав щеплення, зробили це: “щоб запобігти новій хвилі інфекції” та попередити появу нових штамів коронавірусу.

“По-друге, ми маємо допомогти решті світу також вакцинуватися. Євросоюз вже робить багато: ми експортуємо і даруємо вакцини партнерам, і ми є провідним партнером глобальної ініціативи COVAX… Але потрібно робити більше, і ми будемо підтримувати партнерів у цих зусиллях. Оскільки пандемія скінчиться лише тоді, коли буде переможена у всіх куточках світу”, – підсумувала Урсула фон дер Ляєн.

Згідно з офіційними даними на сайті Європейського агентства лікарських засобів (EMA), в Євросоюзі визнані наступні вакцини:

  • препарат від AstraZeneca, відомий як Vaxzevria (йдеться про вакцину, яку виробляють у ЄС);
  • вакцина від американської компанії Moderna;
  • препарат Comirnaty, який розробила німецька біотехнологічна компанія BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer;
  • вакцина від Johnson & Johnson.

Саме цими препаратами вакцинували жителів ЄС.

Для порівняння: в Україні станом на сьогодні зроблено 9 млн 082 тис. 122 щеплення. Згідно з даними онлайн-ресурсу Our World in Data (проєкту Оксфордського університету), це приблизно 20, 89% у відсотковому співвідношенні.

Отримали одну дозу – 5 359 415 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 722 707 людей.

За минулу добу були вакциновані 150 482 людини.

  • Станом на липень 57% дорослого населення Європейського союзу отримали обидві дози вакцини проти коронавірусу.
  • У травні Європейська комісія офіційно затвердила контракт із американською фармацевтичною компанією Pfizer та німецькою BioNTech про постачання ще 1,8 млрд доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.