Про це оголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Варто зазначити, що в Євросоюзі ставили за мету повністю вакцинувати не менш ніж 70% дорослого населення до кінця літа, інформує агентство Reuters.

“Сьогодні ми досягнули важливої віхи в нашій вакцинальній кампанії. 70% дорослих у Європейському Союзі вже повністю вакциновані. Це понад 250 мільйонів людей. І це величезне досягнення, яке демонструє, чого ми можемо досягти спільною роботою”, – наголосила фон дер Ляєн.

Водночас вона нагадала, що пандемія COVID-19 ще не завершилась.

Відтак, за словами голови Єврокомісії, важливо, аби ті, хто ще не отримав щеплення, зробили це: “щоб запобігти новій хвилі інфекції” та попередити появу нових штамів коронавірусу.

“По-друге, ми маємо допомогти решті світу також вакцинуватися. Євросоюз вже робить багато: ми експортуємо і даруємо вакцини партнерам, і ми є провідним партнером глобальної ініціативи COVAX… Але потрібно робити більше, і ми будемо підтримувати партнерів у цих зусиллях. Оскільки пандемія скінчиться лише тоді, коли буде переможена у всіх куточках світу”, – підсумувала Урсула фон дер Ляєн.

70% of adults in EU are fully vaccinated. I want to thank the many people making this great achievement possible. But we must go further! We need more Europeans to vaccinate. And we need to help the rest of the world vaccinate, too. We’ll continue supporting our partners. pic.twitter.com/VxdvZlrwYv — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 31, 2021

Згідно з офіційними даними на сайті Європейського агентства лікарських засобів (EMA), в Євросоюзі визнані наступні вакцини:

препарат від AstraZeneca, відомий як Vaxzevria (йдеться про вакцину, яку виробляють у ЄС);

вакцина від американської компанії Moderna;

препарат Comirnaty, який розробила німецька біотехнологічна компанія BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer;

вакцина від Johnson & Johnson.

Саме цими препаратами вакцинували жителів ЄС.

Для порівняння: в Україні станом на сьогодні зроблено 9 млн 082 тис. 122 щеплення. Згідно з даними онлайн-ресурсу Our World in Data (проєкту Оксфордського університету), це приблизно 20, 89% у відсотковому співвідношенні.

Отримали одну дозу – 5 359 415 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 722 707 людей.

За минулу добу були вакциновані 150 482 людини.