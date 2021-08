Про це оголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Варто зазначити, що в Євросоюзі ставили за мету повністю вакцинувати не менш ніж 70% дорослого населення до кінця літа, інформує агентство Reuters.

Водночас вона нагадала, що пандемія COVID-19 ще не завершилась.

Відтак, за словами голови Єврокомісії, важливо, аби ті, хто ще не отримав щеплення, зробили це: “щоб запобігти новій хвилі інфекції” та попередити появу нових штамів коронавірусу.

“По-друге, ми маємо допомогти решті світу також вакцинуватися. Євросоюз вже робить багато: ми експортуємо і даруємо вакцини партнерам, і ми є провідним партнером глобальної ініціативи COVAX… Але потрібно робити більше, і ми будемо підтримувати партнерів у цих зусиллях. Оскільки пандемія скінчиться лише тоді, коли буде переможена у всіх куточках світу”, – підсумувала Урсула фон дер Ляєн.

70% of adults in EU are fully vaccinated.

I want to thank the many people making this great achievement possible.

But we must go further!

We need more Europeans to vaccinate. And we need to help the rest of the world vaccinate, too.

We’ll continue supporting our partners. pic.twitter.com/VxdvZlrwYv

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 31, 2021