Про це сказано у заяві регулятора.
Це вже п’ята за рахунком COVID-вакцина, схвалена в ЄС.
Після ретельної оцінки Комітет EMA з лікарських препаратів для людей (CHMP) дійшов висновку, що дані про вакцину надійні та відповідають критеріям ефективності, безпеки та якості ЄС.
Результати двох основних клінічних досліджень показали, що вакцина Nuvaxovid є ефективною для запобігання COVID-19 у людей від 18 років. Це підтвердило дослідження, у якому взяли участь понад 45 тисяч осіб.
У повідомленні йдеться, що побічні ефекти, які спостерігалися під час досліджень при застосуванні препарату, зазвичай були легкими або помірними та зникали через кілька днів після вакцинації. Найпоширенішими були чутливість або біль у місці ін’єкції, втома, біль у м’язах, головний біль, загальне погане самопочуття, біль у суглобах, нудота чи блювота.
У червні компанія Novavax заявляла, що її вакцина довела ефективність на рівні 90% проти симптомів COVID-19 згідно з даними дослідження, що проводилося серед 30 тисяч добровольців у США та Мексиці.
Особливістю Вакцини Novavax є те, що вона не потребує зберігання при екстремально холодних температурах на відміну від інших препаратів від коронавірусу.
Компанія зареєструвала свою вакцину для схвалення у Сполученому Королівстві, ЄС, Канаді, Австралії, Індії та Філіппінах.
- Pfizer вводитиме третю дозу вакцини проти COVID-19 для дітей від 6 місяців до 5 років.
- Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила дев’яту вакцину проти коронавірусу. Це – CovavaxTM, яку виготовила американська компанія Novavax та Інститут сироватки Індії.