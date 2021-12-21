Європейське агентство з лікарських засобів провідомило про те, що дало дозвіл на використання вакцини проти COVID-19 Nuvaxovid, також відомої як NVX-CoV2373, компанії Novavax. Її рекомендується застосовувати людей віком від 18 років.

Про це сказано у заяві регулятора.

Це вже п’ята за рахунком COVID-вакцина, схвалена в ЄС.

Після ретельної оцінки Комітет EMA з лікарських препаратів для людей (CHMP) дійшов висновку, що дані про вакцину надійні та відповідають критеріям ефективності, безпеки та якості ЄС.

Результати двох основних клінічних досліджень показали, що вакцина Nuvaxovid є ефективною для запобігання COVID-19 у людей від 18 років. Це підтвердило дослідження, у якому взяли участь понад 45 тисяч осіб.

У повідомленні йдеться, що побічні ефекти, які спостерігалися під час досліджень при застосуванні препарату, зазвичай були легкими або помірними та зникали через кілька днів після вакцинації. Найпоширенішими були чутливість або біль у місці ін’єкції, втома, біль у м’язах, головний біль, загальне погане самопочуття, біль у суглобах, нудота чи блювота.

У червні компанія Novavax заявляла, що її вакцина довела ефективність на рівні 90% проти симптомів COVID-19 згідно з даними дослідження, що проводилося серед 30 тисяч добровольців у США та Мексиці.

Особливістю Вакцини Novavax є те, що вона не потребує зберігання при екстремально холодних температурах на відміну від інших препаратів від коронавірусу.

Компанія зареєструвала свою вакцину для схвалення у Сполученому Королівстві, ЄС, Канаді, Австралії, Індії та Філіппінах.