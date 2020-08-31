Про це заявила під час виступу на погоджувальній раді у Верховній Раді співголова фракції “ЄС” Ірина Геращенко.
Так, раніше Фокін виступив за надання особливого статусу всій території Донбасу і за “загальну амністію”. Геращенко наголосила, що це звучить як державна зрада.
“Як представник України в гуманітарній підгрупі в Мінську, я точно знаю, що там немає самодіяльності. Хочемо нагадати, що з вуст нинішніх очільників Тристоронньої контактної групи останні заяви звучать, як державна зрада. Коли на Україну набираються все нові і нові зобов’язання, а Російська Федерація не виконала жодного пункту Мінських угод: вона не вивела свої війська і техніку, не звільнила всіх заручників, не допустила гуманітарні, міжнародні місії на Донбас. Вона взагалі зникла з нашої риторики”, – наголосила Геращенко.
“І зараз потрібно не вбивць милувати, а вимагати того, щоб РФ пішла з Криму і Донбасу. Ми очікуємо від влади негайного звільнення Фокіна з Тристоронньої контактної групи”, – додала нардеп.
Також Геращенко закликала внести до порядку денного ВР постанову про визнання ПВК “Вагнера” терористичною організацією.
“Ми просимо поставити в порядок денний постанову про визнання “вагнерівців” терористичною організацією. Дуже хотілося б почути, що дійсно відбулося з групою “вагнерівців” у Білорусі. Чи причетне вище державне керівництво до звільнення цих терористів і передачі їх, замість правосуддя, Росії і їх співучаснику Путіну”, – зазначила Геращенко.
- 30 липня президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Леоніда Кравчука головою української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) на переговорах щодо Донбасу.
- 18 серпня Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі колишнього прем’єр-міністра Вітольда Фокіна.
- 3 серпня Леонід Кравчук, новий голова делегації у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, провів першу зустріч з командою. На ній був присутній перший прем’єр Вітольд Фокін. #Букви розповідали, хто такий Вітольд Фокін, та пригадували його заяви щодо ситуації на Донбасі, в Криму, ставлення до уряду Гройсмана та Володимира Зеленського.
- Напередодні колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов відреагував на слова представника президента України в Тристоронньої контактній групі Вітольда Фокіна про надання особливого статусу всьому Донбасу і заявив, що Фокіна потрібно відкликати з ТКГ.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що висловлювання представника у ТКГ від України Вітольда Фокіна щодо особливого статусу для Донбасу та амністії бойовиків є провокаційними і спекулятивними.