В "Європейській Солідарності" вимагають негайного звільнення Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи по Донбасу через його останні заяви.

Про це заявила під час виступу на погоджувальній раді у Верховній Раді співголова фракції “ЄС” Ірина Геращенко.

Так, раніше Фокін виступив за надання особливого статусу всій території Донбасу і за “загальну амністію”. Геращенко наголосила, що це звучить як державна зрада.

“Як представник України в гуманітарній підгрупі в Мінську, я точно знаю, що там немає самодіяльності. Хочемо нагадати, що з вуст нинішніх очільників Тристоронньої контактної групи останні заяви звучать, як державна зрада. Коли на Україну набираються все нові і нові зобов’язання, а Російська Федерація не виконала жодного пункту Мінських угод: вона не вивела свої війська і техніку, не звільнила всіх заручників, не допустила гуманітарні, міжнародні місії на Донбас. Вона взагалі зникла з нашої риторики”, – наголосила Геращенко.

“І зараз потрібно не вбивць милувати, а вимагати того, щоб РФ пішла з Криму і Донбасу. Ми очікуємо від влади негайного звільнення Фокіна з Тристоронньої контактної групи”, – додала нардеп.

Також Геращенко закликала внести до порядку денного ВР постанову про визнання ПВК “Вагнера” терористичною організацією.

“Ми просимо поставити в порядок денний постанову про визнання “вагнерівців” терористичною організацією. Дуже хотілося б почути, що дійсно відбулося з групою “вагнерівців” у Білорусі. Чи причетне вище державне керівництво до звільнення цих терористів і передачі їх, замість правосуддя, Росії і їх співучаснику Путіну”, – зазначила Геращенко.