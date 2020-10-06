У партії "Європейська Солідарність" заявили, що Служба безпеки України здійснює тиск на кандидатів від "ЄС" на місцевих виборах у Донецькій області.

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба політсили.

Так, “Європейська Солідарність” вимагає від СБУ провести розслідування щодо листа на ім’я лідера партії Петра Порошенка, який містить прохання про надання інформації щодо кандидатів “ЄС” на місцевих виборах у Донецькій області.

Пресслужба опублікувала фотокопію зазначеного листа. Лист підписано в.о. начальника Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях Євгеном Русіновим.

“Європейська Солідарність” отримала листа на ім’я лідера нашої партії Петра Порошенка, який підписаний т.в.о начальника Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях паном Русіновим. Про що цей лист? Вони просять надати перелік кандидатів від нашої політичної партії в депутати міських, сільських, селищних районних рад, а також міських, сільських, селищних голів Донецької області з вказівкою населеного пункту та району. Додатково необхідно надати коротку характеристику та докладні біографічні дані на кожного кандидата від політичної партії”, – розповів на брифінгу нардеп від “ЄС” Олексій Гончаренко.

Крім того, в листі міститься прохання надати інформацію про обсяг витрачених коштів на передвиборну кампанію кожного кандидата і про джерела їх походження.

За словами Гончаренка, лист прийшов на електронну пошту. Після цього в партії зв’язалися з УСБУ в Донецькій і Луганській областях і отримали підтвердження існування листа і того, що Євген Русінов працює в цьому управлінні.

Гончаренко наголосив, що партія розцінює це як політичний тиск на опозицію.

“Це є абсолютно категоричне порушення закону України. Ми розцінюємо це як тиск на нас як опозиційну політичну силу. Чому саме на нас? Може тому, що наша партія є ініціатором створення ТСК по вагнергейту, в якому може бути замішано і керівництво СБУ, бо воно володіло інформацією про спецоперацію, яка була зірвана і “злита” російським спецслужбам”, – припустив нардеп.

У зв’язку з цим Гончаренко звернувся до голови СБУ Івана Баканова.

“Я розумію, що ви друг, брат, сват, кум, сусід, однокласник Зеленського, але крім цього ви ще є посадова особа найвищого рангу фактично в Україні, і ви маєте керуватися законами України, а не політичною логікою і доцільністю. Тут є тільки два варіанти: перший – це ваша свідома команда здійснювати тиск на нашу політичну силу як опозиційну політичну силу, і другий варіант, що це, вибачте, якийсь ідіот, який працює у вас, робить такі речі. З цим ви маєте розібратися”, – заявив нардеп.

У партії вимагають проведення “негайного службового розслідування і публічного повідомлення про те, що це було, хто це зробив”.

“І якщо це не з вашого наказу і не з наказу керівництва порушено закон, то тоді ця людина має понести відповідальність перед законом. І ми хочемо почути результати службового розслідування… Тож ми очікуємо на реакцію голови СБУ Баканова на цю абсолютно зухвалу чи то провокацію, чи то дійсно тиск на опозицію”, – підсумував Гончаренко.

(На відео – з 2:48)

Варто відзначити, що в СБУ поспішили відхреститися від листа: запевняють, що його не відправляли і тиску не чинять.

“СБУ, ознайомившись із заявою народних депутатів фракції “Європейська Солідарність” про нібито тиск з боку СБУ і вимогу надати дані про кандидатів на місцевих виборах у Донецькій та Луганській областях, офіційно повідомляє, що ця інформація не відповідає дійсності. Співробітники СБУ не надсилали до партії “ЄС” жодних листів такого змісту. Зокрема, такі вихідні номери як у “документа”, на який посилається партія, не використовуються Головним управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях, а вказаний номер телефону також йому не належить. Окрім того, керівник, чий підроблений підпис стоїть на листі, у цю дату не виконував тимчасові обов’язки начальника управління”, – йдеться в коментарі СБУ.