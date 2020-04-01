Про це поінформували в прес-службі міської ради Ірпеня.

Так, дитині було проведено ПЛР-тест (тестування на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції). Результат виявився негативним – COVID-19 у новонародженого не виявили.

“Дитина почувається добре, залишається під наглядом наших лікарів. Через декілька днів зробимо повторний аналіз”, – зазначив перший заступник міського голови Ірпеня Олександр Маркушин.

Він уточнив, що станом на 1 квітня в місті Ірпінь підтверджено два випадки коронавірусу, а в Ворзелі, Гостомелі, Бучі — по одному.

Як відомо, вагітну жінку, жительку Ірпеня, ушпиталили 24 березня з підозрою на коронавірус. Наступного дня вона народила хлопчика в пологовому будинку Білої Церкви.

Варто зазначити, що згідно зі стандартами Всесвітньої організації охорони здоров’я, людина вважається такою, що одужала та є безпечною для оточення, якщо два тести поспіль показують негативний результат.