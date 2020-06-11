Після відновлення міжнародного авіасполучення іноземцям для в'їзду в Україну необхідно буде мати страховий поліс.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Крім того, розглядається можливість тестування приїжджих на коронавірус в аеропортах.

“Ми розглядаємо питання щодо тестування. Також в обов’язковому порядку у людини повинен бути страховий поліс при в’їзді в Україну. Я маю на увазі в іноземців. Ми будемо пропонувати, щоб це було обов’язковою умовою. Ми всі ці питання допрацьовуємо”, – зазначив Степанов.

Він нагадав, що Україна планує відновити міжнародне авіасполучення з 15 червня. Розглядається можливість введення зонування країн, з яких планується приліт іноземних громадян, на “червону” і “зелену” зони.

“Якщо говорити про перетин кордону, відновлення міжнародного авіасполучення, запланованого на 15 червня, то, що ми пропонуємо спільно з Міністерством інфраструктури, – це ввести” червону” і “зелену” зони… “Червона” зона – це країни, в яких епідситуація гірша, ніж в Україні, “зелена” – де краща”, – заявив міністр.

Степанов уточнив, що “зелена” зона “не передбачає обсервацію і самоізоляцію”, а “червона” передбачатиме.

(На відео – з 7:20)