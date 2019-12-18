У соціальній мережі Instagram з'явилася нова функція. Тепер у режимі Stories можна розміщувати відразу кілька фото.

Про це пише видання The Verge.

Зокрема, функція, яка називається Layout, запустилася по всьому світу сьогодні.

Очікується, що ця функція буде популярна, через те, що раніше єдиним способом завантажити в Stories в Instagram кілька фото було копіювання їх з галереї та вставка в текстове поле.

Strike a pose. And another pose. And then another. 📸 With Layout, you can now capture and share multiple photos in your story — a new, creative way to express yourself. Check it out! pic.twitter.com/j02aYOjsoO — Instagram (@instagram) 17 декабря 2019 г.