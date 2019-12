Про це пише видання The Verge.

Зокрема, функція, яка називається Layout, запустилася по всьому світу сьогодні.

Очікується, що ця функція буде популярна, через те, що раніше єдиним способом завантажити в Stories в Instagram кілька фото було копіювання їх з галереї та вставка в текстове поле.

Strike a pose. And another pose. And then another. 📸

With Layout, you can now capture and share multiple photos in your story — a new, creative way to express yourself. Check it out! pic.twitter.com/j02aYOjsoO

— Instagram (@instagram) 17 декабря 2019 г.