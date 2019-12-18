Про це пише видання The Verge.
Зокрема, функція, яка називається Layout, запустилася по всьому світу сьогодні.
Очікується, що ця функція буде популярна, через те, що раніше єдиним способом завантажити в Stories в Instagram кілька фото було копіювання їх з галереї та вставка в текстове поле.
Strike a pose. And another pose. And then another. 📸
With Layout, you can now capture and share multiple photos in your story — a new, creative way to express yourself. Check it out! pic.twitter.com/j02aYOjsoO
— Instagram (@instagram) 17 декабря 2019 г.
- Instagram запровадив можливість протестувати товари перед покупкою за допомогою інструменту доповненої реальності.