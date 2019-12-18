Про це пише видання The Verge.

Зокрема, функція, яка називається Layout, запустилася по всьому світу сьогодні.

Очікується, що ця функція буде популярна, через те, що раніше єдиним способом завантажити в Stories в Instagram кілька фото було копіювання їх з галереї та вставка в текстове поле.

Фото з відкритих джерел

  • Instagram запровадив можливість протестувати товари перед покупкою за допомогою інструменту доповненої реальності.