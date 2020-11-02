Інститут ядерних досліджень Російської академії наук з 2007 року має спеціальний дозвіл на користування надрами Артемівського родовища кам’яної солі неподалік м. Бахмут Донецької області.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на листи Державної служби геології та надр до Ради національної безпеки.

В оприлюдненому документі йдеться про те, що у 2007 році Міністерство охорони навколишнього природного середовища України надало Інституту ядерних досліджень Російської академії наук спеціальний дозвіл на користування надрами Артемівського родовища кам’яної солі терміном на 20 років.

Дозвіл передбачає будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, – зокрема для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин та відходів виробництва, а також скидання стічних вод.

Голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський заявив, що ця ситуація свідчить про неефективність державної системи моніторингу впливу російських структур на економіку країни.

“Те що інститут Російської академії наук був викритий серед власників спецдозволів на надра лише 2020 року свідчить про те, що система державного моніторингу потенційного та реального впливів російських структур на економіку в Україні неефективна”, – сказав він.

Державна служба геології та надр звернулася до РНБО з проханням внести до санкційного списку російський інститут, але станом на листопад 2020 року санкції не накладені.