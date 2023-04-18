Сьогодні, 18 квітня, в Ірпені відбудеться демонтаж двох пошкоджених російськими обстрілами багатоповерхівок. На одній з них зображене графіті вуличного художника Бенксі.

Про це повідомляють #Букви.

Йдеться про будинки на Северинівській, 158 та 160/1. Багатоповерхівки вже не підлягають відновленню.

На одному з будинків розміщене графіті відомого англійського художника Бенксі. Його пообіцяли зберегти — картину демонтують окремо. Проте правоохоронці не змогли відповісти як саме та хто це робитиме.

За словами корреспондента #Букв, люди роблять світлини на тлі графіті, нібито “прощаючись” із ним.



















У Ірпені готуються демонтувати дві пошкоджені росіянами багатоповерхівки. Одна з них із графіті Бенксі: фото // 15 фото

Також невідомо о котрій годині буде активна фаза зносу. Втім, комунальники вже почали поступово виносити речі з підвалів будинків.









У Ірпені готуються демонтувати дві пошкоджені росіянами багатоповерхівки. Одна з них із графіті Бенксі: фото // 15 фото

ДОВІДКА. Бенксі — відомий своєю скандальною репутацією британський андеграундний художник графіті. Ім’я художника залишається невідомим. Є припущення, що ним може бути швейцарський митець Метр де Кассон, або його справжнє ім’я — Роберт або Робін Бенкс.

Завдяки своєму таланту та гострому соціальному баченню, Бенксі став дуже популярним спочатку в Англії, а потім у всьому світі. Попри це, він залишається анонімним і продовжує ховатися від поліції.