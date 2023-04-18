Про це повідомляють #Букви.
Йдеться про будинки на Северинівській, 158 та 160/1. Багатоповерхівки вже не підлягають відновленню.
На одному з будинків розміщене графіті відомого англійського художника Бенксі. Його пообіцяли зберегти — картину демонтують окремо. Проте правоохоронці не змогли відповісти як саме та хто це робитиме.
За словами корреспондента #Букв, люди роблять світлини на тлі графіті, нібито “прощаючись” із ним.
У Ірпені готуються демонтувати дві пошкоджені росіянами багатоповерхівки. Одна з них із графіті Бенксі: фото // 15 фото
Також невідомо о котрій годині буде активна фаза зносу. Втім, комунальники вже почали поступово виносити речі з підвалів будинків.
У Ірпені готуються демонтувати дві пошкоджені росіянами багатоповерхівки. Одна з них із графіті Бенксі: фото // 15 фото
ДОВІДКА. Бенксі — відомий своєю скандальною репутацією британський андеграундний художник графіті. Ім’я художника залишається невідомим. Є припущення, що ним може бути швейцарський митець Метр де Кассон, або його справжнє ім’я — Роберт або Робін Бенкс.
Завдяки своєму таланту та гострому соціальному баченню, Бенксі став дуже популярним спочатку в Англії, а потім у всьому світі. Попри це, він залишається анонімним і продовжує ховатися від поліції.
- Раніше у Києві невідомі зіпсували графіті вуличного художника Бенксі. До малюнку “додали” козака з серії популярних мультфільмів і презерватив.
- У Гостомелі зловмисники спробували вкрасти одне із семи графіті відомого британського художника Бенксі. Йдеться про роботу на стіні згорілого будинку, де зображена жінка у протигазі, з бігуді та вогнегасником в руках.
- Відомий британський художник Бенксі вирішив продати 50 своїх малюнків-трафаретів, а отримані кошти планує передати на допомогу для України.