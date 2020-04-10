У Івано-Франківську після Великодня очікують на другу хвилю COVID-19

Друга хвиля підвищення захворюваності на коронавірус у Франківську та в області може відбутися після Великодніх свят.

Про це розповів головний лікар ЦМКЛ Івано-Франківська Тарас Масляк, передає місцеве видання Кurs.

“Прогнозувати розвиток епідемічної ситуації можна буде після наших релігійних свят. Всі, певно, бачили, як наші священники з одної ложечки причащають парафіян. Не тільки у нашому великому і славетному місті Франківську, але й по всіх селах. Треба бути на сторожі. Після цих свят може бути друга хвиля, другий сплеск коронавірусу. Бо зараз, як ми бачимо, захворюваність не наростає”, – сказав він.

За словами лікаря, з початку січня в ЦМКЛ проліковано 347 пацієнтів із пневмоніями. Зараз в стаціонарі 151 хворий з таким діагнозом. З них у 76 випадків експрес-тестами підтверджено коронавірус. Шестеро хворих в реанімації на “сіпапах” – масках, які забезпечують вентиляцію легенів.

Він також зазначив, що за попередню ургенцію поступило 17 хворих, у 6 – позитивні експрес-тести. Вчора поступило 14 пацієнтів, у 6 також підтвердження.

Крім того, було протестовано експрес-тестами 35 медиків, всі були від’ємні. Періодично тестування будуть повторювати, каже Масляк, щоби медичні працівники ЦМКЛ не стали “епідемічною бомбою”.