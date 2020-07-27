Про це повідомляє японське видання NHK.

Уточнюється, що блискавка влучила у вантажний літак компанії Japan Cargo Airlines.

Після влучання блискавки літак здійснив аварійну посадку в аеропорту Токіо.

Повідомляється, що літак Boeing 747 летів у американське місто Анкоріджа, що на Алясці, але вимушений був сісти вже через 20 хвилин після зльоту. Блискавка влучила у літак на висоті у 6700 метрів.

Відомо, що екіпаж літака складався з п’яти людей, жоден з яких не постраждав. Наразі літак досліджують на предмет фізичних ушкоджень.