Про це повідомляє японське видання NHK.
Уточнюється, що блискавка влучила у вантажний літак компанії Japan Cargo Airlines.
Після влучання блискавки літак здійснив аварійну посадку в аеропорту Токіо.
Повідомляється, що літак Boeing 747 летів у американське місто Анкоріджа, що на Алясці, але вимушений був сісти вже через 20 хвилин після зльоту. Блискавка влучила у літак на висоті у 6700 метрів.
Відомо, що екіпаж літака складався з п’яти людей, жоден з яких не постраждав. Наразі літак досліджують на предмет фізичних ушкоджень.
- Нагадаємо, що 4 жовтня під Львовом здійснив аварійну посадку транспортний літак Ан-12, в результаті чого загинули п’ятеро людей.