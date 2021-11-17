Комісія міністерства охорони здоров'я Японії схвалила вакцинацію бустерними дозами препарату проти COVID-19, яка розпочнеться з 1 грудня.

Про це повідомляє Kyodo.

Для третьої дози застосовуватиметься вакцина Pfizer/BioNTech – незалежно від того, якими препаратами було зроблено попередні щеплення. Комісія міністерства охорони здоров’я, праці та соціального забезпечення встановила між другим та третім щепленнями інтервал у вісім місяців, хоча місцева влада на свій розсуд може скоротити його до шести місяців.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда пообіцяв розпочати вакцинацію третіми дозами протягом нинішнього року насамперед як очікується, щеплення отримають медичні працівники, а в січні 2022 року програма пошириться на людей похилого віку.

Водночас люди віком від 18 років і старші також отримають право зробити бустерні щеплення, які особливо рекомендуються особам із хронічними захворюваннями або працюючим у сферах, пов’язаних із високим ризиком зараження коронавірусом.