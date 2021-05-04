Приморське місто в Японії піддалося критиці після того, як на кошти, виділені для боротьби з коронавірусом COVID-19, побудувало гігантську статую кальмара.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

13-метрова морська істота знаходиться в порту Ното, де тихоокеанські кальмари є делікатесом.

Повідомляється, що на будівництво статуї було використано 25 млн ієн (228 500 доларів США) з коштів надзвичайної допомоги.

Офіційні особи Ното повідомили, що це частина довгострокового плану по поверненню туристів після пандемії. Японія бореться з черговим сплеском епідемії коронавірусу, а в Токіо наразі діє надзвичайний стан – третій для країни з початку епідемії.

У рибальському містечку Ното, розташованому в префектурі Ісікава на центрально-західному узбережжі Японії, зафіксовано мало випадків захворювання, але на нього вплинуло значне скорочення числа туристів.

Зазначається, що Ното отримало 800 млн ієн (7,3 млн доларів) у вигляді державних грантів, які призначалися в якості екстреного економічного стимулу для допомоги регіонам, що постраждали від епідемії. Гроші не потрібно було витрачати безпосередньо на боротьбу з коронавірусом.

Однак населення міста критикує адміністрацію за те, що вона витратила так багато грошей на гігантського кальмара, тим більш що пандемія ще не закінчилася.

Один місцевий житель сказав, що, хоча статуя може бути ефективною в довгостроковій перспективі, гроші могли бути використані для підтримки, наприклад, для медичного персоналу та закладів довгострокового догляду.

Своєю чергою, представник міста повідомив, що статуя стане туристичною визначною пам’яткою і частиною довгострокової стратегії по просуванню знаменитого кальмара Ното.